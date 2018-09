products in bloom

1. AFB Enterprise, Ceramic Bamboo Pot and 10” Heart Shaped Bamboo, (626) 513-2868, afbenterprise.com 2. burton + BURTON, Farm to Table Mason Jar Vase and Mason Jars Clear with Flowers, (800) 221-2043, burtonandburton.com 3. Danziger – “Dan” Flower Farm, ‘Cosmic’ Gypsophila, danziger.co.il 4. Broke Girl Says, Stem Notes!, (815) 861-0583, etsy.com/shop/brokegirlsay 5. Colors of Ecuador, Organic White (Premium) Medium Gypsophila, colorsofecuador.com 6. Badash Crystal, 4 Pc. Set in White Glass Décor, (631) 242-9101, badashcrystal.com 7. Curate, Software Platform for Event Professionals, curate.co 8. David Austin Wedding & Gift Roses, ‘Juliet’ (Ausjameson) and ‘Purity’ (Ausoblige) garden roses, (800) 328-8893, davidaustin.com 9. Melrose International, Lanterns, (800) 282-2144, melroseintl.com 10. Jamali Floral & Garden, 19″ and 25″ Decorative Iron Bird Cages, (212) 244-4025, jamaligarden.com 11. Equiflor Corporation/Rio Roses, Rio ‘Lavender Scoop’ Scabiosa, (866) RIO-ROSE, rioroses.com 12. Nevado Roses, ‘Cherry O’ rose, +593 3 227 6100, www.nevadoroses.com 13. Sun Valley Group, The, Astilbe in white, red, pink and hot pink, (800) 747-0396, tsvg.com