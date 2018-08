products in bloom

1. All My Thyme, ‘Mother of Pearl’ Grandiflora rose, allmythyme.com

2. Badash Crystal, 12” Aqua Color Floral Shaped Glass Candy Dish, (631) 242-9101, badashcrystal.com

3. BellaRosa, ‘Topaz’ Silver Frosty rose, bellarosa.com

4. Centimo, Vase Color, centimo.nl

5. Curate, software platform for event professionals, curate.co

6. Danziger – “Dan” Flower Farm, SCOOP™ Scabiosa, danziger.co.il

7. Equiflor Corporation/Rio Roses, Río Craspedia Spring Pack, (866) RIO-ROSE (746-7673), rioroses.com

8. FernTrust, Inc., Monstera, (800) 338-3376, ferntrust.com

9. Jamali Floral & Garden Supplies, 10”, 14” and 20” Aged Pine Wood Flower Boxes, (212) 244-4025, jamaligarden.com

10. Kay Berry, Inc., Cast Stone, (800) 426-1932, kayberry.com

11. Melrose International, 13” Vase on Stand, (800) 282-2144, melroseintl.com

12. Reliant Ribbons Bows & Trims, Dupioni Supreme, (800) 886-BOWS (2697), reliantribbon.com

13. Silver Vase, Inc., Phalaenopsis orchid, (800) 872-6586, silvervase.com

14. Selecta One, The Dalina® Dahlia assortment, selecta-one.com

15. Smithers-Oasis North America, 5” Taper Cork Vase, 5” Cork Pot, 7” Cork Pot, (800) 321-8286, oasisfloralproducts.com

16. StemPro Systems, StemPro Cutter, (855) 860-7836, stempro.com