Floral designers Hitomi Gilliam and Susan Mcleary demonstrate how to’s for Florists’ Review Magazine Floral Renaissance Italy edition coming out in November 2018.

floristsreview.com/subscribe

amandadumouchelle.com

Designers: Hitomi Gilliam & Susan Mcleary

Location: Fattoria Lavacchio

Photo & Video: Amanda Dumouchelle Photography- Amanda Dumouchelle and Mallory Walker

Wedding Dress Designer: Lucio Antonucci

Flowers: Mayesh Wholesale Florist, Royal Flowers of Ecuador, Smithers-Oasis Company